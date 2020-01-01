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EURO 2020'de son çeyrek finalistler belli oluyor

EURO 2020'de Çeyrek finalin son 2 bileti bugün sahibini buluyor.

EURO 2020'de son çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor.

İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri... 19:00: İngiltere - Almanya (Londra)

Wembley Stadı'nda şampiyonluk adaylarından İngiltere ve Almanya karşı karşıya geliyor.

İngiltere her ne kadar oynadığı 3 maçta da oynadığı futbolla tatmin etmese de henüz kalesinde gol görmedi. Bu özellikleri kimse tarafından bu istikrarda beklenmiyordu ve eksikleri olan gol sayılarını arttırmaları için bu maç iyi bir fırsat olacak.

Almanya ise Fransa mağlubiyetiyle başladığı turnuvada sonradan açılmış ve adını son 16'ya yazdırmayı başarmıştı. Tarih boyunca her alanda büyük rekabet içinde olan Almanya ile İngiltere'nin kapışması merakla bekleniyor. Karşılaşma ile ilgili ilginç istatik ise Almanya'nın Wembley'de İngiltere'ye karşı oynadığı son 7 maçı da kaybetmemesi oldu. En son 1975'te oynadıkları hazırlık maçında İngiltere'ye yenilmişlerdi.

Muhtemel 11

İngiltere
Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane

Almanya
Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

22:00: İsveç - Ukrayna (Glasgow)

İsveç, gruptaki ilk maçında İspanya karşısındaki duruşuyla buralara kadar gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Slovakya ve Polonya galibiyetleriyle bir anda turnuvanın dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardılar. Turnuvada yenilgi yüzü görmeyen takımlardan biri olan İsveç'te Emil Forsberg'in attığı 3 gol takımın en büyük gol silahı olarak görülüyor.

Ukrayna ise grubunda en iyi üçüncüler arasına girerek son 16'ya adını yazdırmıştı. Hücumda Yarmolenko ve Yaremchuk'un 2'şer golü sayesinde tehlikeli takım yakıştırması hak ettiler. Özellikle Hollanda karşısında gösterdikleri futbol akıllarda kaldı. Öte yandan Ukrayna'da sakatlığı bulunan Popov bu maçta oynayamayacak. Zubkov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

İsveç
Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

Ukrayna
Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

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