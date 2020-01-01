EURO 2020'de son çeyrek finalist belli oluyor

UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan bugün oynanacak 1 maçla devam ediyor. 22:00: İsveç - Ukrayna (Glasgow)



İsveç, gruptaki ilk maçında İspanya karşısındaki duruşuyla buralara kadar gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Slovakya ve Polonya galibiyetleriyle bir anda turnuvanın dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardılar. Turnuvada yenilgi yüzü görmeyen takımlardan biri olan İsveç'te Emil Forsberg'in attığı 3 gol takımın en büyük gol silahı olarak görülüyor.



Ukrayna ise grubunda en iyi üçüncüler arasına girerek son 16'ya adını yazdırmıştı. Hücumda Yarmolenko ve Yaremchuk'un 2'şer golü sayesinde tehlikeli takım yakıştırması hak ettiler. Özellikle Hollanda karşısında gösterdikleri futbol akıllarda kaldı. Öte yandan Ukrayna'da sakatlığı bulunan Popov bu maçta oynayamayacak. Zubkov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.



İlk 11'ler



İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Kulusevski



Ukranya: Bushchan; Kryvtsov, Zabarnyi, Matviyenko, Karavaev; Zinchenko, Stepanenko, Sydorchuk, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk.



