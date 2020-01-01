AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

EURO 2020'de son çeyrek finalist belli oluyor

EURO 2020'de Çeyrek finalin son bilet bugün sahibini buluyor.

EURO 2020'de son çeyrek finalist belli oluyor
UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan bugün oynanacak 1 maçla devam ediyor. 22:00: İsveç - Ukrayna (Glasgow)

İsveç, gruptaki ilk maçında İspanya karşısındaki duruşuyla buralara kadar gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Slovakya ve Polonya galibiyetleriyle bir anda turnuvanın dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardılar. Turnuvada yenilgi yüzü görmeyen takımlardan biri olan İsveç'te Emil Forsberg'in attığı 3 gol takımın en büyük gol silahı olarak görülüyor.

Ukrayna ise grubunda en iyi üçüncüler arasına girerek son 16'ya adını yazdırmıştı. Hücumda Yarmolenko ve Yaremchuk'un 2'şer golü sayesinde tehlikeli takım yakıştırması hak ettiler. Özellikle Hollanda karşısında gösterdikleri futbol akıllarda kaldı. Öte yandan Ukrayna'da sakatlığı bulunan Popov bu maçta oynayamayacak. Zubkov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

İlk 11'ler

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Kulusevski

Ukranya: Bushchan; Kryvtsov, Zabarnyi, Matviyenko, Karavaev; Zinchenko, Stepanenko, Sydorchuk, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

Son Dakika Haberleri
İngiltere, Wembley'de Almanya lanetini bitirdi!
Hollanda'da Frank de Boer ile yollar ayrıldı
Cüneyt Çakır tarihe geçti
Fransa'da hayal kırıklığı
iddaa tahmini: İsveç - Ukrayna
İsveç - Ukrayna maçı canlı olarak Tuttur'da
İngiltere - Almanya maçı canlı olarak Tuttur'da
EURO 2020'de son çeyrek finalist belli oluyor
Pele'den Mbappe'ye teselli mesajı
Zlatko Dalic'ten istifa sorusuna yanıt
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play