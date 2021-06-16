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EURO 2020'de sağlığa zararlı içeceklere tepki

Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo ile Fransız yıldız futbolcu Pogba'nın EURO 2020 basın toplantılarında masadaki sağlığa zararlı olduğu kabul edilen içecekleri bir kenara kaldırması, kamuoyunun dikkatini çekti

EURO 2020'de sağlığa zararlı içeceklere tepki
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yıldız futbolcular, basın toplantısı sırasında önlerindeki masaya konulan, turnuvanın da sponsorları arasında yer alan sağlığa zararlı gazlı, şekerli ve alkollü içeceklere tepki gösteriyor.

F Grubu'nda Fransa'nın Almanya'yı dün 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılan Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi toplantıya damga vurdu. Pogba'nın masadaki alkollü içecek şişesini önünden çekerek bir kenara kaldırması, günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Aynı grupta Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği maç sonrası basın toplantısında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 'Su için.' diyerek, masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı.

- Sağlığına özen gösteren Ronaldo, 36 yaşında hala üst seviyede

Profesyonel kariyerinde birçok rekoru elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, sağlıklı gıda tüketimine verdiği önemle dikkati çekerken, 36 yaşında üst düzey futbol oynamayı sürdürüyor.

Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

Son oynadıkları Macaristan maçında 2 gol atan Ronaldo, şampiyona tarihinin en skoreri rekorunu kırdı. Avrupa Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Bilimsel araştırmalara göre şekerli ve gazlı içecekler; obezite, diş çürümesi, diyabet, kanser, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabiliyor.

Alkollü içecekler ise kalp-damar hastalıkları, beyin ve karaciğerde hasar gibi birçok hastalığa yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre alkol, vücuttaki hemen hemen her organa zarar verebiliyor ve dünya çapında her yıl 3 milyon ölüm alkolün zararlı kullanımından kaynaklanıyor.



 
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