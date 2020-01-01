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EURO 2020'de günün programı

EURO 2020, altıncı gününde üç keyifli maçla devam ediyor. İşte muhtemel 11'ler, kritik bilgiler ve ilginç istatistikler...

EURO 2020'de günün programı
EURO 2020'de ikinci maçlar bugün oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. A Milli Takımımızın Galler ile oynayacağı karşılaşma dışında bugün 2 maç daha oynanacak.
 
İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...
 
16:00 Finlandiya - Rusya [B Grubu]
 
Dramatik Danimarka maçını tek golle kazanan Finlandiya ikinci sürprizini yapmak için sahaya çıkacak. Rusya ise ilk maçında turnuvanın favorilerinden Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu. Ev sahibi Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Chercesov turnuva öncesinda yaptığı açıklamada grupta ikinciliğin kendilerine daha yakın olduğunu söylemişti. Rusya'ya bu maçta galibiyetten başka sonuç tatmin etmeyecek. Rusya 1992'de bağımsız bir ülke olduktan sonra Finlandiya ile oynadığı 4 maçı da kazanırken 15 gol attı ve kalesinde sadece 1 gol gördü.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Finlandiya: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo
 
Rusya: Shunin; Barinov, Dzhikiya, Semenov; Mário Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Karavaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba

19.00 Türkiye - Galler [A Grubu]

Mücadeleyle ilgili tüm bilgiler için tıklayın.
 
21:00 İtalya - İsviçre [A Grubu]
 
İtalya açılış maçında iddialı Milli takımımız karşısında oynadığı oyun ve aldığı skorla turnuvadaki ciddiyetini gösterdi. İtalya'nın kuzey komşusu İsviçre son yıllarda turnuvaların müdavimi olma başarısı gösterdi ve büyük turnuvalarda son 16'ya kalmadaki becerisi ile biliniyor. İtalya için farklı bir deneyim olacak maç öncesi İtalya'nın 3, İsviçre'nin ise 1 puanı bulunuyor. Öte yandan maçın ev sahibi İtalya, Türkiye maçı sonrasında oluşan istatistikte oynadığı son 9 maçını gol yemeden kazandı ve rakip kalelere 28 gol bıraktı.
 
MUHTEMEL 11
 
İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne
 
İsviçre: Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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