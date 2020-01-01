EURO 2020'de günün maç programı

EURO 2020'de heyecan 2 maçla devam edecek. D Grubu'nda oynanacak iki maçla sıralama belli olacak.Wembley'de oynanacak maçta beraberlik halinde hem Çekya, hem de İngiltere gruptan çıkacak. İngiltere, İskoçya beraberliğinin ardından Çekya karşısında kazanarak grup liderliğini almak istiyor. Çekya ise beraberlikle grubu lider bitirmenin planlarını yapıyor. İngiltere deplasmanında bugüne kadar kazanamayan Çekya'da üç golü bulunan Patrik Schick, performansıyla dikkat çekiyor. Son 4 maçında 3 gol atan İngiltere'nin ise gol yollarında etkisiz kalması öne çıkıyor.Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; SchickPickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Grealish, Kane, SterlingHırvatistan ile İskoçya'nın grupta 1'er puanı bulunuyor. İskoçya, İngiltere beraberliğinin ardından maça moralli çıkacak. İskoçya bu maçı kazanarak, tarihinde ilk kez gruptan çıkmanın hayalini kuruyor. Hırvatistan ise son maçta kazanmak ve bir sonraki turun hesaplarını yapmayı planlıyor. Karşılaşma öncesi İskoçya'nın Hırvatistan ile oynadığı 5 maçta hiç kaybetmemesi ve 2 galibiyet, 3 beraberlik alması dikkat çekiyor.Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Ivanusec, Perisic; PetkovicMarshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams