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EURO 2020'de günün maç programı

EURO 2020'de D Grubu'ndan 2 maçla futbol şöleni devam ediyor.

EURO 2020'de günün maç programı
EURO 2020'de heyecan 2 maçla devam edecek. D Grubu'nda oynanacak iki maçla sıralama belli olacak.

İşte günün programı

19:00 Çekya - İngiltere

Wembley'de oynanacak maçta beraberlik halinde hem Çekya, hem de İngiltere gruptan çıkacak. İngiltere, İskoçya beraberliğinin ardından Çekya karşısında kazanarak grup liderliğini almak istiyor. Çekya ise beraberlikle grubu lider bitirmenin planlarını yapıyor. İngiltere deplasmanında bugüne kadar kazanamayan Çekya'da üç golü bulunan Patrik Schick, performansıyla dikkat çekiyor. Son 4 maçında 3 gol atan İngiltere'nin ise gol yollarında etkisiz kalması öne çıkıyor.

Muhtemel 11'ler

Çekya: Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; Schick

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Grealish, Kane, Sterling

19:00 Hırvatistan - İskoçya

Hırvatistan ile İskoçya'nın grupta 1'er puanı bulunuyor. İskoçya, İngiltere beraberliğinin ardından maça moralli çıkacak. İskoçya bu maçı kazanarak, tarihinde ilk kez gruptan çıkmanın hayalini kuruyor. Hırvatistan ise son maçta kazanmak ve bir sonraki turun hesaplarını yapmayı planlıyor. Karşılaşma öncesi İskoçya'nın Hırvatistan ile oynadığı 5 maçta hiç kaybetmemesi ve 2 galibiyet, 3 beraberlik alması dikkat çekiyor.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Ivanusec, Perisic; Petkovic

İskoçya:Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams
 
 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1
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