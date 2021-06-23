EURO 2020'de F Grubu maçları sona erdi

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Portekiz 2-2 berabere kaldı. Fransa gruptan lider çıktı. Portekiz üçüncü oldu. Almanya ise Macaristan ile 2-2 berabere kalarak grubu ikinci bitirdi. Macaristan ise dördüncü oldu.Portekiz'in gollerini 31 (penaltı) ve 59. (penaltı) dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Fransa'nın golleri 45+2 (penaltı) ve 48. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Real Madrid'den takım arkadaşı olan Ronaldo ve Benzema, karşılaşmanın devre arasında sarılıp forma değişirken, maç sonu da samimi şekilde sohbet etti.Portekiz'de 109 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, Ali Daei ile birlikte milli takım formasıyla tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu oldu.Karim Benzema 5 yıl 258 gün sonra Fransa Milli Takımı formasıyla gol attı.Beraberliğin ardından Fransa puanını 5 yaptı ve gruptan lider çıktı. Portekiz ise 4 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.Macaristan'ın golleri 11. dakikada Adam Szalai ve 58. dakikada Andras Schafer'den geldi. Almanya'nın gollerini 66. dakikada Kai Havertz ve 84. dakikada Leon Goretzka kaydetti.Macaristan'da Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai karşılaşmada 90 dakika forma giydi.Bu beraberliğin ardından Almanya puanını 4 yaptı ve grupta üçüncü oldu. Macaristan 1 puanla grubu son sırada tamamladı.