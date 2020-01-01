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EURO 2020'de D ve E gruplarında üç maç oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) 14 Haziran Pazartesi günü D ve E gruplarında üç maç oynanacak.

EURO 2020'de D ve E gruplarında üç maç oynanacak
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, D ve E gruplarında 14 Haziran Pazartesi günü oynanacak 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında D Grubu'nda İskoçya ile Çekya karşılaşacak. İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta oynanacak mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarının ikinci maçında E Grubu'nda Polonya ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan stadın ev sahipliğindeki maç, TSİ 19.00'da yapılacak.

İspanya ile İsveç ise günün son karşılaşmasında sahaya çıkacak. İki takım arasındaki E Grubu mücadelesi, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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