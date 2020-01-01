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EURO 2020 D Grubu'nda maçlar sona erdi

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan ilk ikide yer aldı. Çekya ise en iyi dört üçüncüden biri olmak için diğer maçları bekleyecek.

EURO 2020 D Grubu'nda maçlar sona erdi
EURO 2020 D Grubu'nda maçlar oynanan 2 mücadeleyle sona erdi.

İngiltere ile Çekya arasında Wembley'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Raheem Sterling attı.

İskoçya ile Hırvatistan arasında Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi ise konuk ekip Hırvatistan 3-1'lik skorla kazandı. Hırvatistan 17. dakikada Nikola Vlasic ile öne geçti. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor ile skoru eşitledi. 62. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Ivan Perisic Hırvatlar'a 3 puanı getirdi.

Bu sonuçların ardından İngiltere lider, Hırvatistan ise ikinci olarak son 16 turu vizesi aldı. 3'üncü bitiren Çekya da son 16 turuna yükseldi. İskoçya ise EURO 2020'ye veda etti.

D GRUBU PUAN DURUMU

7 - İngiltere
4 - Hırvatistan
4 - Çekya
1 - İskoçya

Grupta oynanan tüm maçlar

İngiltere 1-0 Hırvatistan
İskoçya 0-2 Çekya
Hırvatistan 1-1 Çekya
İngiltere 0-0 İskoçya
Çekya 0-1 İngiltere
Hırvatistan 3-1 İskoçya

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İsveç 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3
3 İspanya 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Polonya 2 0 1 1 2 3 -1 1
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