EURO 2020 D Grubu'nda maçlar sona erdi

EURO 2020 D Grubu'nda maçlar oynanan 2 mücadeleyle sona erdi.



İngiltere ile Çekya arasında Wembley'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Raheem Sterling attı.



İskoçya ile Hırvatistan arasında Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi ise konuk ekip Hırvatistan 3-1'lik skorla kazandı. Hırvatistan 17. dakikada Nikola Vlasic ile öne geçti. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor ile skoru eşitledi. 62. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Ivan Perisic Hırvatlar'a 3 puanı getirdi.



Bu sonuçların ardından İngiltere lider, Hırvatistan ise ikinci olarak son 16 turu vizesi aldı. 3'üncü bitiren Çekya da son 16 turuna yükseldi. İskoçya ise EURO 2020'ye veda etti.



D GRUBU PUAN DURUMU



7 - İngiltere

4 - Hırvatistan

4 - Çekya

1 - İskoçya



Grupta oynanan tüm maçlar



İngiltere 1-0 Hırvatistan

İskoçya 0-2 Çekya

Hırvatistan 1-1 Çekya

İngiltere 0-0 İskoçya

Çekya 0-1 İngiltere

Hırvatistan 3-1 İskoçya



