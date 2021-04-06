EURO 2020 açılışı seyircili olacak!

İtalya hükümeti, EURO 2020'nin Roma Olimpico'da seyircili oynanmasına izin verdi.



İtalya haber ajansı ANSA'nın geçtiği son dakika gelişmesine göre; İtalya hükümeti, İtalya Futbol Federasyonu ve UEFA'ya geçtiği bilgilendirmede, sınırlı sayıda seyircinin tribünde olmasına izin verdiklerini belirtti. Hükümet, İtalya Teknik Bilim Komitesi'nin hazırlayacağı protokollere göre kamu olaylarının güvenli koşullarda gerçekleşmesi için protokollerin açığa kavuşturulması gerektiğini de belirtti.



İtalya Futbol Federasyonu, bu gelişme üzerine İtalya Teknik Bilim Komitesi'yle biraraya gelerek stadyuma alınacak futbolseverlerin koronavirüs taşımadığı, koronavirüs taşıyan biriyle temas etmediği ya da aşı yaptırdığına dair bir bilgi taşıyan telefon aplikasyonunu tanıtacağı da belirtildi.



EURO 2020'nin açılış maçı Türkiye ile İtalya arasında 11 Haziran 2020'de Roma Olimpico'da oynanacak. İtalya, ayrıca diğer 2 grup maçını da Olimpico'da oynayacak. Ayrıca, EURO 2020'nin bir çeyrek final mücadelesi de yine bu stadyumda düzenlenecek.



