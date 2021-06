EURO 2020 açılış töreni nasıl olacak?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçı öncesi düzenlenecek seremoni belli oldu.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarrella seremonide iki ülkeyi temsil edecek. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de seremonide yer alacak.



Seremoni, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60 yıllık tarihini anlatan bir video ile başlayacak. Daha sonra başkent Roma'nın iki sembolü olan SS Lazio efsanesi Alessandro Nesta ve Roma'nın efsanesi Francesco Totti taraftarları selamlayacak ve stadyuma girişlerini kutlayacak.



İtalya Devlet Polis Grubu, 'Guglielmo Tell' isimli şarkıyı seslendirecek. Tarihsel Risorgimento üniformalarını giyen altı şövalye sahneye gelecek ve dev helyum küreleri kullanan 12 perküsyoncu ile performans sergileyecek.



24 takımın katıldığı turnuvada her bir ülkeyi temsilen 24 sporcu olacak. Bu sporcuların barışı, rekabet ruhunu ve sporun güzelliğini aktaracak.



Andrea Bocelli'nin dünyaca ünlü arya Nessun Dorma'yı söylemeye başlamasıyla birlikte 24 balon, EURO 2020'nin ruhunu sembolik olarak simgelemek için yek pare olarak gökyüzüne yükselecek. Balonlar yükselirken piroteknik efektler kullanılacak.



Ardından Martin Garrix, Bono ve Edge EURO 2020'nin resmi şarkısı olan 'We Are the People'ı söyleyecek.



Tüm bu etkinliklerden sonra takımlar santra için hazır olacak.



Olimpico'da toplam taraftar sayısı 16 bine yakın olacak. Takımlar sahaya, Andrea Bocelli 'Nessun Dorma' şarkısını söylerken çıkacak.