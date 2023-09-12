EURO 2008'in efsaneleri Ersen Martin için birleşti

Türk Futbol tarihinin en büyük başarılarından birine sahne olan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008), 11 Haziran 2008'de oynanan Türkiye-İsviçre maçında karşılaşan iki takımın oyuncuları, 15 yıl aradan sonra bu kez bir yardım maçında karşı karşıya geldi.Geçtiğimiz cumartesi günü İsviçre'nin Lozan kentinde oynanan ve tüm geliri depremzedelere bırakılan karşılaşmada son derece güzel görüntüler yaşandı. İki takımın oyuncuları el ele, kol kola sahaya çıktı. 6 Şubat'taki depremler sonrası Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan İsviçreli arama kurtarma ekibinin üyeleri sahaya çağrılarak onore edildi. Seremoninin ardından oynanan dostluk maçında 2-2 berabere kalan takımlar, yine alkışlar eşliğinde sahayı terk etti.EURO 2008'de üçüncülük kürsüsüne çıkarak efsaneleşen eski futbolcuların İstanbul'a dönüş yolculuğu anıların tazelendiği duygu dolu anlara sahne oldu. Komik hatıralar, espriler, kahkahalar havada uçuştu. Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a, Volkan Demirel'den Nihat Kahveci'ye kadar hepsi son derece samimi ve candandı. Arada tabii herkesi hüzünlendiren olaylar da anlatıldı. Özellikle de inanılmaz şanssızlıklar sonucu 3-2 kaybedilen yarı finaldeki Almanya maçının üzüntüsü hâlâ ilk günkü gibi hafızalardaydı.Yol boyu süren sohbette söz 22 Şubat'ta geçirdiği aort yırtılması sonucu hastanede yatağa bağımlı durumda yatan eski futbolcu Ersen Martin'in durumuna da geldi. Ailesi dahil kimsenin sahip çıkmadığı, Romatem Hastanesi'nde yatan Ersen için neler yapılabileceği konuşuldu. Sonuçta aynı ekip bir yardım maçı düzenleme konusunda söz birliğine vardı. Buna göre önümüzdeki ilk milli maç arasında yani 9-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da, tüm geliri Ersen Martin'in tedavisinde kullanılmak üzere özel bir karşılaşma yapılacak.Yeri ve tarihi daha sonra netleşecek bu maçta Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ın liderliğinde iki takım karşı karşıya gelecek. Belözoğlu, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'nin eski ve yeni futbolcularından oluşacak bir kadro kuracak. Turan da Galatasaraylı isimlerin ağırlıkta olduğu bir takımla sahaya çıkacak.Emre Belözoğlu ve Arda Turan sadece takımları oluşturmakla kalmayıp, futbol camiasının önde gelenleri ile görüşerek, Ersen Martin için düzenlenecek karşılaşma için destek isteyecek.