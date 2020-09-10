Eugenie Bouchard TEB BNP Paribas'da çeyrek finalde

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da 1 numaralı seri başı Svetlana Kuznetsova son 16 turunda Eugenie Bouchard'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasına, dördüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Rus tenisçi Kuznetsova, eski dünya beş numarası Kanadalı Bouchard'a 6-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.
Bouchard'un yanı sıra teklerde rakiplerine üstünlük kuran Sloven Polona Hercog, Karadağlı Danka Kovinic ve Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasına, dördüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Rus tenisçi Kuznetsova, eski dünya beş numarası Kanadalı Bouchard'a 6-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.
Bouchard'un yanı sıra teklerde rakiplerine üstünlük kuran Sloven Polona Hercog, Karadağlı Danka Kovinic ve Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich adlarını çeyrek finale yazdırdı.