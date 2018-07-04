Eugenie Bouchard, 28 ay sonra ilk kez...

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 4 sene önce final oynayan ve dünya 5 sıralamasına kadar yükselen Kanadalı tenisçi, ondan sonra bir düşüşün içine girmişti. 188. sıraya kadar gerileyen Bouchard, yavaş yavaş toparlanma sinyallerini vermeye başladı.28 ay sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanan Eugenie Bouchard, Gabriella Taylor'ı 3-0 yendiği maçın ardından kendisine verilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.Kanadalı tenisçi, ''Müthiş bir destek hissettim. Kortta bir sürü Kanada bayrağı gördüm. Maçtan sonra taraftarlar etrafıma toplandı ve bunu çok sevdim. Son aylarda gelişim içindeyim. Son turnuvalarda oynayamadım ama Wimbledon'a konsantre haldeyim.'' şeklinde konuştu.