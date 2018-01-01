EU LCS'de haftanın son gününde neler oldu...



ROCCAT - SPLYCE





İki takımda haftanın ilk gününü galibiyet ile kapatmış ama sadece bir takım bu haftayı 2-0 kapatacaktı. Maç baya sakin başladı iki takımda agresif hareketler yapmak konusunda tereddütte idi ta ki dakika 16'da Xerxe sahneye çıkıp Zac ile yaptığı güzel oyunla skor perdesini açmayı başardı. Bu alınan skordan sonra oyunun kontrolünü eline alan Splyce 27. dakikada öldürmeye çalıştığı baronu kaptırınca ve ardından yapılan savaşı kaybedince oyunda dengeler tamamen Roccat tarafına kaydı. Baronda yaptığı hatayı bu sefer affettirmek isteyen Xerxe 35.dakikada baronu çalarak takımına bir kez daha oyunu kazanma şansı verdi. 46 dakika süren oyunun sonunda Splyce maçı kazanıp haftayı 2-0 bitirmeyi başardı.











UNICORNS OF LOVE - FC SCHALKE 04





Bir tarafta haftayı 2-0 kapatmaya çalışan UOL ile öteki tarafta haftanın ilk galibiyetini almaya çalışan S04 arasında oynanan maçta UOL kolay bir galibiyet almayı başardı. Veigarın E skili ile yarattığı alan kontrolü ve rakiplerine verdiği burst damage etrafında düzgün bir şekilde oynamayı başaran UOL 33 dakika süren maçın ardından haftayı 2-0 kapatarak alt sıralardan kendini kurtarmayı başardı.











H2K- MISFITS GAMING





Dün aldığı yenilgi ile son sıraya ilerleyen H2K ile dün FNC karşısında aldığı galibiyet ile üst sıra kovalamacasını devam ettiren MSF arasında oynan maçta beklenmeyen oldu. Eski Beşiktaş oyuncusu olan Sheriff'in oynadığı temiz Caitlyn oyunu sayesinde H2K maçı kazanmayı başardı.











FNATIC - TEAM VITALITY





Bir önceki akşam dört maçlık yenilgi serisine son veren Vitality ekibi ve dün akşam beklenmedik bir şekilde kaybeden FNC arasında geçen maç büyük bir rekabete sahne oldu.





Oyun başında yapılan zekice hareket ile ilk kanı alan FNC ekibi oyunun devamında doğru hareketleri yapmakta zorlandı ve oyunun kontrolünü VIT ekibine verdi. 24 dakikada Broxah'ın yaptığı kahraman baron çalma girişimi başarıyla sonuçlandı ve FNC bizde bu oyunda varız sinyallerini tekrardan vermeye başladı. Rakibini takım savaşlarında deviremeyeceğini anlayan FNC ekibi FNC takımına has olan Xpeke girişimlerine başladı bunu 2 kere deneyen takım başarılı olamadı ama oyunu uzatmayı başardı. Ardından yapılan Elder savaşında Broxah bir kez daha sahneye çıkıp kahraman oldu ve FNC takımı maçı kazanmayı başardı. 46 dakika süren maçta FNC liderliğini sürdürdü.











G2 - GIANTS





Bir önceki akşam kaybeden iki takımın karşılaşması iki takımda ilk galibiyetini almak istiyordu. Seçim yasaklamalarda yapılan Olaf ve Kled tercihi ile herkesi şaşırtan Giants ekibi oyunu bir noktaya kadar istedikleri noktada tutmayı başardılar. Fakat tecrübesini konuştan G2 ekibi rakibin yakaladığı pozisyon hatasını değerlendirip Baronu ve skorları almayı başardılar. 47 dakika süren oyunda G2 ekibi kazanmayı bildi.











Alınan sonuçlar doğrultusunda EU Lcs puan tablosu :









