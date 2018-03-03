EU LCS'de dün akşam neler oldu...



ROCCAT - GIANTS





Günün ilk maçında Roccat kendisinden bir üst sırada bulunan Giantsa karşı kazanıp playofflara bu kadar az zaman kalmışken playofflarda ki yerlerini garantilemek istediler.





Yeni yamayla beraber izleyiciler profesyonel arenada bir çok değişiklik görmeyi bekliyordu fakat seçim yasaklamada geçtiğimiz haftalara benzer seçimler yapıldı.















32 Dakikada oyunu kapatan Roccat bu kadar çekişmeli bir sezonda playofflar için elini güçlendird











UNICORNS OF LOVE - H2K





Ligin son sırasına demir atmış iki takımın mücadelesi ve bu takımlardan bir tanesi bugün diğerini arkada bırakıp yoluna devam edecekti öylede oldu. UOL oyun başında yaptığı güzel çete savaşları sayesinde öne geçmeyi başardı. Fakat 30.dakika sonrasında yapılan yanlış savaşlar ve H2K tarafından gelen güzel oyunlar oyunu eşitlemeyi başardı. Fakat oyunun son savaşında rakibinden karşılıksız dört skor alan UOL oyunu kazanmayı başardı.











46 Dakika süren oyundan sonra UOL son sıradan kurtulmayı başardı.





Splyce - G2 Esports





Günün önemli maçlarından bir tanesi bu iki takım arasında oynandı. Üst sıraları bırakmak istemeyen G2 ile üst sıralara ulaşmak isteyen Splyce'nin savaşının izleyenlere büyük zevk vermesi beklenirken maç tam anlamıyla tek taraflı geçti. Splyce oyunun başından son anına kadar oyunu domine ederek rakibine sadece bir skor ve bir kule vererek oyunu kazanmayı başardı. Riot Games Europe sunucularının tahminlerine göre G2 takımının %100 kazanması beklenirken Splyce bu kadar dominant bir galibiyet alması herkesi şaşırttı.











FC SCHALKE 04 - TEAM VITALITY





Lige çok hızlı başlayan Vitality ligin demir başları olan G2 ve FNC karşı kaybettikten sonra biraz sarsıntılı bir görüntü çiziyor. Beklenmeyen Ashe seçimi onlar için işe yarasa bile yaptıkları bireysel hatalar oyunu geç kapatmalarına sebep oldu. 41 dakika süren oyun sonunda 4 maçlık yenilgi serisine son veren Vitality bu galibiyet ile kendisine yeni bir sayfa açmış gibi duruyor.











Misfits Gaming - Fnatic





Riot Games Europe tarafından haftanın maçı olarak seçilen bu maç FNC için çok önemli, gün içerisinde G2'nun kaybetmesiyle beraber liderlik koltuğuna tek başına oturması için bu maçı kazanması gerekiyordu. Seçim yasaklamada Yükselme Liginden aşina olduğumuz Anivia seçimi ve uzun süredir ortalıklarda fazla gözükmeyen Shen(Üst koridor) seçimi dikkat seçti.











Sion , Kled gibi durdurulmaz savaş başlatma yeteneklerine sahip şampiyonlara karşı güçlü bir seçim olan Anivia oyunda etkisini fazlasıyla hissettirdi. Oyun son anına kadar kimin yeneceğini tahmin etmek neredeyse imkansızdı. Fakat FNC takımı yakaladığı hızlı baron yapma şansını imkansız gibi gözüken Rakana kaptırınca oyundaki dengeyi tamamen MSF tarafına kaptırdılar. 53 dakika süren maçta MSF maçı kazanan taraf oldu.





Alınan bu sonuçlara göre beraber EU LCS'de puan tablosu :







