Ettore Messina: "İkinci yarı çok iyiydik"

AX Armani Milan'ın başantrenörü Ettore Messina, Anadolu Efes'e karşı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ettore Messina: 'İkinci yarı çok iyiydik'
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24 Mart 2022 23:24
AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina, Anadolu Efes'e karşı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Messina ikinci yarıda iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Çok önemli maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımım çok iyi ikinci yarı çıkardı, maçı onlar getirdi. Güzel bir oyun sergileyip sonunda kazandık." ifadelerini kullandı.

 

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