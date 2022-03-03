Ettore Messina: "EuroLeague, savaşa karşı duruş gösteremedi"

Olimpia Milan'ın efsanevi başantrenörü Ettore Messina, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ettore Messina: 'EuroLeague, savaşa karşı duruş gösteremedi'
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03 Mart 2022 15:52
THY EuroLeague takımlarından Olimpia Milan'ın efsanevi başantrenörü Ettore Messina, sporun siyasetten uzak düşünülemeyeceğini söyledi.

Ettore Messina, "Sporun siyasetten uzak durması gerektiğini söyleyenlere katılmıyorum. Çünkü, hayatta yaptığımız her şey politiktir. Aldığımız her karar politik." dedi.

"EuroLeague'den daha fazla netlik isterdim." diyen Messina, "21 Mart'a kadar her şeyi askıya alabilir ve sonra ne olacağına bakabilirdik. Aldıkları kararlar turnuvaya yardımcı olacak ama olan bitene karşı bir duruş sergilemiş olmadık." açıklamasını yaptı.

Bir dönem CSKA Moskova'da da çalışan Messina, Rus takımlarının turnuvadaki varlıklarının askıya alınmasına dair, "CSKA'ya bakın, oyuncular birer birer ayrılıyorlar. Rus takımlarında bir çözülme durumu var. Benim için bir yandan çok üzücü bir durum. Anlamsız bir savaş yüzünden EuroLeague kadar güzel bir organizasyonun dışında kalan kaliteli oyuncular, antrenörler ve kulüpler için çok üzgünüm." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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