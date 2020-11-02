Ettore Messina: 'EuroLeague askıya alınmalı'

THY EuroLegaue takımlarından AX Armani Exchange Olimpia Milano'nun başantreönürü Ettore Messina, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonun koronavirüs nedeniyle durdurulması gerektiğini açıkladı.



61 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı "Şimdilik tek mantıklı seçenek, EuroLeague'i askıya almak ve ülke içinde seyahat etmek daha kolay olacağından önümüzdeki dört ay içinde ulusal ligleri bitirmeye izin vermek gibi görünüyor." dedi.



Açıklamalarına devam eden Ettore Messina "Belki Mart veya Nisan'dan itibaren, tüm uluslararası turnuvaların Olimpiyatlara erken hazırlanmak için zamanında tamamlanabileceğini umuyoruz. Belki de o zaman kadar koronavirüs salgını zayıflar ya da tamamen durdurulur. Ancak şu an ülke ülke dolaşmak mantıklı değil." diye konuştu.



Bu arada Sırp basını, EuroLeague yönetiminin, 5 Kasım Perşembe günü kulüplerle telekonferans yapacağını ve burada birçok ihtimalin konuşulacağını duyurdu.



