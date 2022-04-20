Ettero Messina: 'Anadolu Efes, bize şans vermedi'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e 64-48 mağlup olan AX Armani Exchange Milan'da başantrenör Ettero Messina, mağlubiyet sonrası konuştu.



Messina, "Anadolu Efes sahanın her iki yanında da çok verimli ve karakterli oynadı. Özellikle de savunmada harikalardı. Bize hiçbir şey yaratma şansı vermediler. Boş şutları da kaçırdık. Bizim için çok karışık bir akşamdı. Hiç basket bulamadık. Hücumda hiç iyi değildik. Korkunç şut attık. Karamsarlığa kapıldık. Daha da kötüsü Melli calf'ından sakatlandı. Kontrole girecek ama durumu hiç iyi durmuyor. Çok çok kötü bir akşam. Tekrar bir araya gelip ikinci maçta daha iyi oynamayı umacağız." sözlerini kullandı.





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