Eto'o'dan sağ kanat oyuncusu tepkisi

Dünya futbol tarihinin bir döneme damgasını vuran golcülerinden Samuel Eto'o, kendisini Rüya Takım 11'inde sağ kanat oyuncusu adayları arasında gösteren France Football'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Eto'o'dan sağ kanat oyuncusu tepkisi
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20 Ekim 2020 07:50
Ülkemiz de bir dönem forma giyen Afrika 'nın yetiştirdiği en büyük golcüler arasında yer alan Samuel Eto'o France Football'un Rüya Takım 11'i adaylarında sağ kanat oyuncusu olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

Kamerunlu yıldız kişisel twitter hesabında aday gösterildiği görseli paylaşarak gösterdiği tepkide kendisinin 25 yıl boyunca merkez forvet olarak oynadığını ifade etti.

Eto'o açıklamasında, "Teşekkürler ama sağ kanat olarak 1-2 yıl oynadım, merkez forvet olarak ise 25 yıllık kariyerim var. Bu bir saygı eksikliği. Daha neler..."



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