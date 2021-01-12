Eto'o: 'Pep de iyi ama Mourinho gibisi yok'

Bir dönem Türkiye'de de oynayan Kamerunlu emekli futbolcu Samuel Eto'o, kariyerine dair özel açıklamalarda bulundu.



Efsane futbolcu, birlikte çalıştığı Guardiola ve Mourinho üzerine açıklamalarda bulundu.



"MOURINHO DAHA İYİ ARKADAŞIM"



39 yaşındaki emekli futbolcu açıklamasında; "Oyun tarzı nedeniyle Mourinho benim daha iyi arkadaşım ama Pep Guardiola da en tepede yer alıyor. Aralarından seçim yapmak zor. Mourinho kadar oyuncularını motive edebilen bir teknik direktör olmadığını garanti edebilirim. Benim için Jose'yle üçleme yaptığımız sezon çok özel." dedi.



"BU VE ÖBÜR DÜNYANIN EN İYİSİ"



Barcelona'da takım arkadaşlığı yaptığı Messi hakkında da konuşan Afrika futbolu efsanesi; "Messi'nin bu dünyanın ve öbür dünyanın en iyisi olduğuna inanıyorum. Juventus'la 2005'te yaptığımız maçı hatırlıyorum. Patrick Vieira karşı takımdaydı. Ona "Hazır ol, birazdan geleceğin en iyisini göreceksin. Adı Lionel Messi" dedim. Vieira bana onunla ilgileneceğini söyledi ama maç sonu yanıma gelip; "Geleceğin en iyisi, haklıymışsın" dedi." sözlerini sarf etti.



Son olarak Barça'nın genç yıldızı Ansu Fati hakkında konuşan Eto'o; "Kulübün onunla ilgilenmesi ve gelişmesine yardım etmesi gerekiyor. Umarım Messi'nin yerini alacak kişi o olur." dedi.



