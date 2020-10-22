Eto'o: 'Mourinho gördüğü değeri hak etti'

Samuel Eto'o, Inter'le yakaladıkları olağan üstü başarı, Guardiola hakkındaki eleştiriler ve Messi hakkında açıklamalarda bulundu.



Eto'o Guardiola'nın Messi'siz başarısız olduğu yönündeki eleştiriler hakkında; "O harika bir teknik direktör ve inanılmaz bir uzmanlığı var. Sadece Messi sayesinde başarılı olmadı, öyle bir şey değil." dedi.



"MOURINHO ÇOK ÖZEL"



Emekli forvet oyuncusu, Inter'de 3'leme yaptıkları dönemdeki teknik direktör Mourinho hakkında; "Mourinho özel bir teknik direktör, onun gibisi yok. Bu yüzden ona 'özel biri' deniyor ve sonuna kadar hak etti." dedi.



Barcelona'daki takım arkadaşı Messi için 'Oğlum gibi' diyen Kamerunlu forvet, futbolda başka oğlu olup olmadığı yönündeki soruya; "Başka oğlum yok. (Gülüyor) Sadece Messi, en azından futbolcular arasından." dedi.



