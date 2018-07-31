Eto'o, kendisi için toplanan transfer parasına destek olmak istedi!

Süper Lig'de Atiker Konyaspor forması giyen Samuel Eto'o, Fransa Ligi'nin yeni takımı Nimes'e göz kırptı.
Nimes, Eto'o transferi için taraftarların para topladığı tweetini paylaşınca Eto'o'dan cevap geldi.
Kamerunlu golcü, Nimes'in tweetini paylaşarak ''Ben de destek olabilir miyim?'' yazdı.
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Nimes, Eto'o transferi için taraftarların para topladığı tweetini paylaşınca Eto'o'dan cevap geldi.
Kamerunlu golcü, Nimes'in tweetini paylaşarak ''Ben de destek olabilir miyim?'' yazdı.
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