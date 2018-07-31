  •  
    RESMİ - Avrupa'da bir transfer daha geldi!..
  •  
    G.Saray'ın 1 numarası konuştu: "Gururluyum"
  •  
    "Şampiyonlar Ligi'nde istediğim 2 rakip var..."
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."
  •  
    G.Saray'dan çağrı var! 'Evine DÖN artık Badou'

Eto'o, kendisi için toplanan transfer parasına destek olmak istedi!

Atiker Konyaspor forması giyen Samuel Eto'o, Fransa Ligi'nin yeni takımı Nimes'in kendisini transfer etmek için toplanan paraya destek olmak istedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eto'o, kendisi için toplanan transfer parasına destek olmak istedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2018 20:55
Süper Lig'de Atiker Konyaspor forması giyen Samuel Eto'o, Fransa Ligi'nin yeni takımı Nimes'e göz kırptı.

Nimes, Eto'o transferi için taraftarların para topladığı tweetini paylaşınca Eto'o'dan cevap geldi.

Kamerunlu golcü, Nimes'in tweetini paylaşarak ''Ben de destek olabilir miyim?'' yazdı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için