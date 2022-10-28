Eto'o: 'Thierry Henry benim seviyemde değildi'

Şimdilerde ülkesi Kamerun'da Federasyon Başkanlığı yapan Samuel Eto'o, eski takım arkadaşı Thierry Henry'le ilgili dikkat çeken sözler kullandı.



Sosyal medyaya düşen görüntülerde Eto'nun kendisi için yapılan bir belgeselde konuşurkenki videosu yayınlandı. Kamerunlu efsane isim yaptığı değerlendirmede, Thierry Henry'nin kendi seviyesinde olmadığını belirterek, "Bence Thierry Henry, Nicolas Anelka seviyesinde değildi. Henry iyiydi ama benim seviyemde de değildi" sözlerini kullandı.



Samuel Eto'o ve Thierry Henry Barcelona'da iki sezon birlikte forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonlukları yaşamıştı.





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