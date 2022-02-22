Eto'o: "Okocha en az Ronaldinho kadar iyiydi"

Futbol efsanesi Samuel Eto'o, Jay Jay Okocha'nın en az Ronaldinho kadar yetenekli olduğunu savundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Eto'o: 'Okocha en az Ronaldinho kadar iyiydi'
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22 Şubat 2022 16:37
Türkiye'de de forma giyen dünyaca ünlü Afrikalı eski futbolcu Samuel Eto'o, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jay Jay Okocha ile ilgili konuştu.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Eto'o, "Okocha, en az Ronaldinho kadar yetenekliydi. Afrikalı olduğun için tanınmadı ve takdir görmedi. Kariyeri boyunca global ödüllere aday gösterilmedi bile." ifadelerini kullandı.

Eto'o, "Okocha'nın yaşadıkları dünya futbolunun adaletsizliğini gösteriyor. Ronaldinho'nun yaptığı şeyleri ondan 10 sene önce Okocha yapıyordu. İnsanlar asla bu hareketlerin öncülünün Okocha olduğunu bilemedi. Konu Afrika ve Afrikalı olunca böyle oluyor işte." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Fenerbahçe'nin Frankfurt'tan 1996 yazında transfer ettiği Okocha, 2 yıl forma giydikten sonra 1998 Dünya Kupası'nda adını duyurdu ve 12.4 milyon euro'ya Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Ronaldinho ve Jay Jay Okocha, Paris Saint-Germain'de birlikte forma giymişti.

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