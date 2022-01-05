Eto'o: "Afrika ülkeleri, Dünya Kupası'nı kazanabilir"

Futbolculuğu döneminde ülkemizde de forma giyen Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Dünya Kupası ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Eto'o: 'Afrika ülkeleri, Dünya Kupası'nı kazanabilir'
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05 Ocak 2022 14:16
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Afika ülkelerinin Dünya Kupası kazanabileceğini söyledi.

Eto'o, "Afrikalılar, Avrupalılara göre çok daha yetenekli. Afrika ülkelerinin Dünya Kupası'nı kazanmaması için bir neden görmüyorum. Genel olarak konuşursak, bu basit bir görev, sadece birkaç futbol maçı. Neden bu kadar imkansız görülüyor?" ifadelerini kullandı.

Afika ülkelerinin Dünya Kupası'nı kazanmasının imkansız olmadığını vurgulayan Kamerunlu futbol insanı, "Takımların saha içerisindeki karşılaşacak tüm zorluklara rağmen, bu imkansız bir durum değil" dedi.


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