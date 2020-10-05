Etiyopyalı bazı milli futbolcular Kovid-19'a yakalandı

Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan Etiyopyalı 5 milli futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Etiyopya Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası için Addis Ababa'da kurulan kampa çağrılan 40 futbolcunun 36'sına Kovid-19 testi yapıldığını ve 5 futbolcuda virüs tespit edildiğini açıkladı.
Federasyon, Kovid-19 tespit edilen futbolcuların isimlerini paylaşmazken 3 gün sonra antrenörler ve destek görevlileri de dahil tüm ekibe Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.
Etiyopya'da 78 bin 819 kişi virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 222'ye yükseldi.
Etiyopya Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası için Addis Ababa'da kurulan kampa çağrılan 40 futbolcunun 36'sına Kovid-19 testi yapıldığını ve 5 futbolcuda virüs tespit edildiğini açıkladı.
Federasyon, Kovid-19 tespit edilen futbolcuların isimlerini paylaşmazken 3 gün sonra antrenörler ve destek görevlileri de dahil tüm ekibe Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.
Etiyopya'da 78 bin 819 kişi virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 222'ye yükseldi.