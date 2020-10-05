Etiyopyalı bazı milli futbolcular Kovid-19'a yakalandı

Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan Etiyopyalı 5 milli futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Etiyopyalı bazı milli futbolcular Kovid-19'a yakalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2020 17:08
Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan Etiyopyalı 5 milli futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Etiyopya Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası için Addis Ababa'da kurulan kampa çağrılan 40 futbolcunun 36'sına Kovid-19 testi yapıldığını ve 5 futbolcuda virüs tespit edildiğini açıkladı.

Federasyon, Kovid-19 tespit edilen futbolcuların isimlerini paylaşmazken 3 gün sonra antrenörler ve destek görevlileri de dahil tüm ekibe Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

Etiyopya'da 78 bin 819 kişi virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 222'ye yükseldi.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için