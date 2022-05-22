Etimesgut Belediye, Şampiyonlar Ligi finalinde!

Etimesgut Belediye Ampute Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Etimesgut Belediye, Şampiyonlar Ligi finalinde!
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22 Mayıs 2022 15:21
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow ile karşılaşacak Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, bugün TSİ 20.00'de 33 bin kapasiteli Henryk Reyman Stadı'nda şampiyon olmak için sahaya çıkacak.



 
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