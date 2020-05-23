Ethan Ampadu, Chelsea'ye dönüyor

Fırtına'nın stoper adayları arasında yer alan Ethan Ampadu için kiralık olarak forma giydiği Leipzig'den açıklama var

Ethan Ampadu, Chelsea'ye dönüyor
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23 Mayıs 2020 08:00
Trabzonspor'un stoper adayları arasında yer alan Ethan Ampadu için kiralık olarak forma giydiği Leipzig'den açıklama geldi.

Alman ekibinin Sportif Direktörü Markus Krösche, "Ampadu için net kararımızı vermedik ama Chelsea'ye dönme ihtimali çok yüksek. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle çok maç kaçırdı. Aynı zamanda satın alma opsiyonumuz da bulunmuyor" dedi.

Galli oyuncu için Milan ile Sevilla'nın da devrede olduğu iddia edilmişti.

 

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