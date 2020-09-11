Etebo'nun hedefi Fenerbahçe derbisi!

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo, kısa sürede hazır hale gelmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Etebo'nun hedefi Fenerbahçe derbisi!
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11 Eylül 2020 09:40
Galatasaray'ın 29 Haziran'dan beri boşta olan yeni transferi Etebo, 2.5 ay sonra takımla idmanlara başladı.

Nijeryalı 8 numaranın fizik olarak %100 hazır hale gelmesi için iki haftaya ihtiyacı var.

Fatih Terim, Etebo'yu ABD'li kondisyoner Scott Piri'ye emanet ederken, oyuncuya 2 hafta boyunca özel program uygulanacak.

Hedef, 24 yaşındaki orta sahanın 3. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetişmesini sağlamak.



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