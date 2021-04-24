Etebo: "Trabzonspor'a karşı da böyle oynasak kazanırdık"

Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Etebo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Etebo: 'Trabzonspor'a karşı da böyle oynasak kazanırdık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2021 22:45
Oghenekaro Etebo
Oghenekaro Etebo
Galatasaray
Galatasaraylı futbolcu Etebo, Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Etebo, "Hayati bir maçtı, önemli olan da bu maçtan galibiyetle ayrılmaktı.Bu maçı alıp önümüze bakmamız önemliydi. Oyunu domine ettik ama Trabzonspor maçında 2 puan kaybettik. Kazandığımız için mutluyum. Maçı domine ettik, Trabzonspor maçında ise böyle değildi. Trabzonspor maçını da kazanabilirdik ama orada oyunu domine edemedik" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.