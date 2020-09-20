Etebo: 'Onyekuru, Galatasaray'a git dedi'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Etebo, Başakşehir maçında yedek kulübesinde yer aldı ve açıklamalarda bulundu.



Takıma adaptasyon sürecini yaşadığını kaydeden Nijeryalı orta saha oyuncusu, Benim için inanılmaz deneyim. "Her şey kolay olmayacak, bir anda oturmayacak. 2 haftadır buradayım, fiziksel olarak daha hazır hissediyorum, takıma adapte oldum." ifadelerini kullandı.



Transferden önce Onyekuru ile konuştuğunu söyleyen Etebo, "Onyekuru iyi arkadaşım, milli takımda da birlikteyiz. Gelmeden onunla konuştum, bana Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söyledi. Ben de Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu biliyordum ama transferi bana o tavsiye etti." dedi.



