Galatasaray'da gösterdiği iyi performans ile dikkati çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde oturdu.Taylan'ın yerine savunmanın önünde Etebo oynadı. Ligde en son 3-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında oynayan ve 2. yarı oyundan alınan Nijeryalı, çok mücadeleci futbol ortaya koydu.Etebo'nun ilk yarıdaki şutunu kaleci Ertuğrul kurtarırken, Onyekuru'nun penaltısı öncesi de topu ceza sahasına doğru yollayan isimdi.