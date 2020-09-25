Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, Hajduk Split maçında görücüye çıktı.



Merkezde Taylan ve Ömer Bayram ikilisiyle oynayan Etebo, ilk kez 11'deydi. İyi bir hazırlık dönemi geçirmediği için fiziksel anlamda eksik takıma katılan genç futbolcu, buna rağmen hiç sırıtmadı. Scott Piri'nin özel program ile çalıştırdığı Etebo performansıyla alkış aldı.



İkili mücadelelerde direnç gösteren, başarılı paslarıyla hücum bölgesine servisler yapan Etebo, ilerleyen süreçte çok daha iyi olacağının sinyaleni verdi.



Özel çalışmanın etkisi...



Teknik direktör Fatih Terim'in özel olarak tebrik ettiği Etebo, Fenerbahçe derbisi öncesi hocanın elini rahatlattı.



90 dakika sahada kalan Etebo, pazar günü yine 21 kişilik maç kadrosunda yerini alacak. Bu karşılaşmaya kadar Etebo'nun iyice hazır hale gelmesi için özel program uygulanmaya devam edilecek.



