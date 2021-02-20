Etebo: "Aile ruhuyla oynuyoruz"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Etebo, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Etebo: 'Aile ruhuyla oynuyoruz'
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20 Şubat 2021 21:17
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Etebo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ruhuyla ilerlediklerini söyleyen Etebo, "Bireysel performanslardan ziyade takım performansına odaklanmak lazım. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorsak bu aile ruhuyla ilerliyoruz. İyi oynadım, sonradan oyuna girdim, oynamadım, hiç problem değil. Aile olmamız lazım, bu şekilde de ilerliyoruz. Başımızda hocamız, takım, personel olarak bir aile olarak mücadele ediyoruz. Buradan çok önemli 3 puanla ayrılıyoruz." dedi.

Yedlin'in asistini öven orta saha oyuncusu, "Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı. Ancak, güzel bir pas verirsiniz yine de gol olmaz. Ben gole de, asiste de aynı puanı veriyorum." ifadelerini kullandı.



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