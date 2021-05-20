Estudiantes'in gözü yine Jose Sosa'da!

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa için devreye eski kulübü Estudiantes girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Estudiantes'in gözü yine Jose Sosa'da!
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20 Mayıs 2021 09:55
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jose Sosa için gündeme flaş bir iddia geldi.

Arjantin basınının haberine göre; Estudiantes, Sosa için teklifte bulunacak.

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron'un geçen yaz da istediği 35 yaşındaki tangocu ile yeniden iletişime geçip, ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

Ancak Sosa'nın Fenerbahçe'de ve İstanbul'da olmaktan mutlu olduğu ve kalan 1 yıllık kontratını tamamlamak istediği de haberde dile getirdi.

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