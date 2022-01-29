Estoril'de Miguel Crespo pişmanlığı

Sezon başında Estroil'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, eski takımında pişmanlığa neden oldu.



Son olarak Arouca'yı evinde konuk eden ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Estroil'de teknik direktör Bruno Pinheiro, "Takımımıza yeni bir kana ihtiyaç var. Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye göndererek kaybettik. Africo'yu sattık. Chiquinho'yu Wolwes'e gönderdik. Bu isimlerin yeri dolmadı" dedi.



Crespo, savaşçı oyunu ile sarı- lacivertli taraftarın sevgilisi olmuştu.







