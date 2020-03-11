Estonya Kupası'na Cenk Özcan damgası

Teknik direktör Cenk Özcan'ın çalıştırdığı Narva Trans, Estonya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Haber; AA
Estonya Kupası'na Cenk Özcan damgası
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11 Mart 2020 14:43
Teknik direktör Cenk Özcan'ın çalıştırdığı Narva Trans, Estonya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Estonya Kupası çeyrek finalinde Nomme Kalju ile karşılaşan Narva Trans, geriye düştüğü mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Narva Trans, kupada şampiyonluğa ulaşması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Kırmızı-beyazlı takım, geçen yıl da kupayı müzesine götürmüştü.

 

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