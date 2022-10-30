Estetik ve teknoloji, Dünya Kupası statlarında buluştu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 8 stat, birbirinden farklı özellikleriyle futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.



Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazanan ilk Orta Doğu ve Müslüman ülke olarak tarihe geçen Katar, geride kalan 12 yıl boyunca kupa tarihinde iz bırakacak bir organizasyona imza atabilmek için yüksek bütçe ve teknolojiyi, mimari estetikle bir araya getirerek 8 stat inşa etti.



Körfez sıcağı hissedilmeyecek



"Dr Cool" olarak da bilinen Katar Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Saud Abdul Ghani öncülüğünde bütün statları klimalı hale getiren organizasyon, sıcaklığı 18-24 derece arasında tutmayı hedefliyor.



Güneş enerjisi kullanılarak önceden soğutulan hava, tribün koltuklarının altına, yedek kulübelerine ve saha kenarına kurulan sistemle stat içine verilecek.



Alerjik yapıya sahip futbolseverlerin etkilenmeyeceği şekilde temizlenen hava, maç boyunca geri çekilecek, soğutulacak ve filtrelendikten sonra yeniden stada verilecek.



Söz konusu teknolojinin 2026 Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alan ABD'nin Houston, Los Angeles, Miami gibi yaz aylarında yüksek sıcak ortalamalarına sahip kentlerinde de kullanılması bekleniyor.



Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlar ve özellikleri şöyle:



Açılışta dünyayı selamlayacak: Al Bayt Stadı



Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım'da oynanacak açılış maçında dünyayı selamlayacak Al Bayt Stadı, bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlandı.



Çadırların ip detaylarının bile yansıtıldığı sıra dışı bir görünüme sahip 60 bin kişilik stat, ülkenin en kuzeyinde ve ulaşım metro istasyonundan otobüslerle sağlanıyor.



Katar'ın küçük bir kenti olan Al Khor'da inşa edilen ve bir yarı final maçına ev sahipliği yapacak stadın kapasitesi kupa sonrasında değişmeyecek.



Stadın maç programı şöyle:



20 Kasım, TSİ 19.00: Katar-Ekvador



23 Kasım, TSİ 13.00: Fas-Hırvatistan



25 Kasım, TSİ 22.00: İngiltere-ABD



27 Kasım, TSİ 22.00: İspanya-Almanya



29 Kasım, TSİ 18.00: Hollanda-Katar



1 Aralık, TSİ 22.00: Kosta Rika-Almanya



4 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 tura



10 Aralık, TSİ 22.00: Çeyrek final



14 Aralık, TSİ 22.00: Yarı final



Şampiyonu belirleyecek stat: Lusail



Karakteristik ışık ve gölge etkileşiminden ilham alınarak tasarlanan Lusail, 80 bin kişilik kapasitesiyle Katar'daki en büyük stat olmasının yanı sıra, perdenin kapanacağı maça da ev sahipliği yapacak.



Stadın cephesi ise bölgede medeniyetin yükselişi sırasında günlük hayatta kullanılan eşyaların ya da el işi sanat eserlerinin üzerindeki karmaşık motifleri yansıtıyor.



Stat, 9 Eylül'de Suudi ekibi Al Hilal ile Mısır temsilcisi Zamalek arasında oynanan Süper Kupa maçıyla test edildi.



Katar'a favori olarak gelen Arjantin ve Brezilya'nın müsabakalarına da ev sahipliği yapacak Lusail Stadı'nın maç programı şöyle:



22 Kasım, TSİ 13.00: Arjantin-Suudi Arabistan



24 Kasım, TSİ 22.00: Brezilya-Sırbistan



26 Kasım, TSİ 22.00: Arjantin-Meksika



28 Kasım, TSİ 22.00: Portekiz-Uruguay



30 Kasım, TSİ 22.00: Suudi Arabistan-Meksika



2 Aralık, TSİ 22.00: Kamerun-Brezilya



6 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu



9 Aralık, TSİ 22.00: Çeyrek final



13 Aralık, TSİ 22.00: Yarı final



18 Aralık, TSİ 18.00: Final



Balıkçılık ve inci dalışı geçmişini yansıtıyor: Al Janoub Stadı



Başkent Doha'ya 20 kilometreden az bir mesafede yer alan fütüristik Al Janoub Stadı, 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı.



Çizgileri, yine Hadid'in tasarladığı ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda su sporlarına ev sahipliği yapan Aquatics Center'ı anımsatan stadın kapasitesi 40 bin kişi.



AI Wakrah kentinin balıkçılık ve inci dalışı geçmişinden esinlenilerek yapılan, zarif kıvrımlarıyla etkileyici bir kuşbakışı görüntüye sahip Al Janoub Stadı, turnuva açılışını son şampiyon Fransa'yı ağırlayarak yapacak.



Statta oynanacak maçlar şöyle:



22 Kasım, TSİ 22.00: Fransa-Avustralya



24 Kasım, TSİ 13.00: İsviçre-Kamerun



26 Kasım, TSİ 13.00: Tunus-Avustralya



28 Kasım, TSİ 13.00: Kamerun-Sırbistan



30 Kasım, TSİ 18.00: Avustralya-Danimarka



2 Aralık, TSİ 18.00: Gana-Uruguay



5 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu



Güneş hareket ettikçe renk değiştiriyor: Education City Stadı



Al Rayyan kentinde bulunan ve metroyla gidilebilen Education City Stadı, cephesindeki elmas benzeri geometrik desenler oluşturan üçgenler sayesinde güneş hareket ettikçe renk değiştirme özelliğiyle öne çıkıyor.



Üniversiteler, yeşil alanlar ve yüksek teknolojili tesislerle çevrili stat, Dünya Kupası sonrasında toplumun ve kampüsün ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam edecek.



Şubat 2020'de Bayern Münih ile Tigres UANL arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 40 bin kişi. Kapasite daha sonra üniversitelerin atletizm takımlarının kullanılabilmesi için 25 bine düşürülecek.



Biri çeyrek final olmak üzere 8 maça ev sahipliği yapacak statta oynanacak karşılaşmalar şöyle:



22 Kasım, TSİ 16.00: Danimarka-Tunus



24 Kasım, TSİ 16.00: Uruguay-Güney Kore



26 Kasım, TSİ 16.00: Polonya-Suudi Arabistan



28 Kasım, TSİ 16.00: Güney Kore-Gana



30 Kasım, TSİ 18.00: Tunus-Fransa



2 Aralık, TSİ 18.00: Güney Kore-Portekiz



6 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu



9 Aralık, TSİ 18.00: Çeyrek final



Taraftarlar klimalı yollarla ulaşacak: Ahmed Bin Ali Stadı



Yerel kültür ve geleneklerden esinlenilerek tasarlanan Ahmed Bin Ali Stadı, mimarisinde çevresindeki kum tepelerini yansıtan cepheleri ve ülkenin farklı özelliklerini tasvir eden geometrik desenleri barındırıyor.



Education City Stadı ile arasında sadece bir metro durağı bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'na istasyondan klimalı bir yolla ulaşılıyor.



Galler'in gruptaki üç maçına da ev sahipliği yapacak stat, 40 bin kişilik kapasiteye sahip ancak Education City Stadı'nda olduğu gibi burada da kapasite kupa sonrasında 21 bine düşürülecek.



Stadın ev sahipliği yapacağı maçlar şöyle:



21 Kasım, TSİ 22.00: ABD-Galler



23 Kasım, TSİ 22.00: Belçika-Kanada



25 Kasım, TSİ 13.00: Galler-İran



27 Kasım, TSİ 13.00: Japonya-Koska Rika



29 Kasım, TSİ 22.00: Galler-İngiltere



1 Aralık, TSİ 18.00: Hırvatistan-Belçika



3 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu



3-2-1 müzesi ziyaretçileri bekliyor: Uluslararası Halife Stadı



1976 yılında inşa edilen Katar spor tarihinin simge yapısı Uluslararası Halife Stadı, 2011'de Asya Kupası finali, 2019'da Dünya Atletizm Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başta olmak üzere çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.



40 bin kişilik kapasitesiyle bu kez Dünya Kupası heyecanına ortak olmaya hazırlanan stadın önemli özelliklerinden biri, içinde yer alan 3-2-1 müzesi. Müzede, Pele, Maradona ve Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu dünya futbolunun efsane isimlerinin imzaladığı hatıra eşyaları ziyaretçileri bekliyor.



Japonya, 11 yıl önce AFC Asya Kupası'nı kazandığı statta iki maç oynayacak.



Brezilya, Arjantin, İngiltere, İspanya, Uruguay gibi dünya futbolunun lider ülkelerini hazırlık karşılaşmalarında ağırlayan Uluslararası Halife Stadı'nın maç programı şöyle:



21 Kasım, TSİ 16.00: İngiltere-İran



23 Kasım, TSİ 16.00: Almanya-Japonya



25 Kasım, TSİ 19.00: Hollanda-Ekvador



27 Kasım, TSİ 19.00: Hırvatistan-Kanada



29 Kasım, TSİ 18.00: Ekvador-Senegal



1 Aralık, TSİ 22.00: Japonya-İspanya



3 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu



17 Aralık, TSİ 18.00: Üçüncülük maçı



Tamamen sökülebilir ilk Dünya Kupası stadı: Stat 974



Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, kupa tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla da tarihe geçti.



Stada ismini veren 974 rakamı ise hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaatı sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.



Turnuva sonrasında tamamen sökülmesi planlanan 40 bin kişilik stadın kupa programı şöyle:



22 Kasım, TSİ 19.00: Meksika-Polonya



24 Kasım, TSİ 19.00: Portekiz-Gana



26 Kasım, TSİ 19.00: Fransa-Danimarka



28 Kasım, TSİ 19.00: Brezilya-İsviçre



30 Kasım, TSİ 22.00: Polonya-Arjantin



2 Kasım, TSİ 22.00: Sırbistan-İsviçre



5 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu



"Gahfiya" esin kaynağı oldu: Al Thumama Stadı



Doha'nın güneyinde yer alan 40 bin kişilik stat, bölgedeki erkeklerin başlıklarını yerinde tutmak için kullandıkları "Gahfiya"dan esinlenerek tasarlandı.



Grup aşamasında ev sahibi Katar'ın yanı sıra İspanya, Hollanda, ABD ve Kanada'nın maçlarına ev sahipliği yapacak stadın üst iki katının sökülerek kapasitesinin turnuvadan sonra 20 bine düşürülmesi öngörülüyor.



Bir çeyrek final maçının da oynanacağı Al Thumama Stadı'nın kupa programı şöyle:



21 Kasım, TSİ 19.00: Senegal-Hollanda



23 Kasım, TSİ 19.00: İspanya-Kosta Rika



25 Kasım, TSİ 16.00: Katar-Senegal



27 Kasım, TSİ 16.00: Belçika-Fas



29 Kasım, TSİ 22.00: İran-ABD



1 Aralık, TSİ 18.00: Kanada-Fas



4 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu



10 Aralık, TSİ 18.00: Çeyrek final



