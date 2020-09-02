Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray yönetimine tepki

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetimine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray yönetimine tepki
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02 Eylül 2020 23:15
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Deneyimli yönetici ibra konusu üzerine fikrini paylaştı.

Hamamcıoğlu yaptığı açıklama ile, kulüp yönetimine tepki gösterdi.

Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada; "Kulüp yönetimimizin ZORLU bir sezon sonrası TFF'yi ibra etmesi camiamızda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Galatasaray prensip kulübüdür. Bu, yönetenlerin kişisel tercihine göre değişmemelidir." yazdı. 
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