Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray yönetimine tepki

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Deneyimli yönetici ibra konusu üzerine fikrini paylaştı.



Hamamcıoğlu yaptığı açıklama ile, kulüp yönetimine tepki gösterdi.



Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada; "Kulüp yönetimimizin ZORLU bir sezon sonrası TFF'yi ibra etmesi camiamızda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Galatasaray prensip kulübüdür. Bu, yönetenlerin kişisel tercihine göre değişmemelidir." yazdı.