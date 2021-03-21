Eşref Hamamcıoğlu'ndan başkan adaylığı açıklaması

Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlığı'nı bırakan Eşref Hamamcıoğlu, seçimde Galatasaray başkanlığına aday olabileceğini açıkladı



Eşref Hamamcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Divan kurulu üyelerimizden ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar ve projeler içinde olduğumu beyan etmek istiyorum."



İŞTE BAŞKANLIK ADAYLARI



Şu ana kadar mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Burak Elmas, Metin Öztürk, Tuncer Hunca, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını duyurmuş oldu



