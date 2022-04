Eşref Hamamcıoğlu, sportif direktörü açıkladı

Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda Metin Öztürk ile yarışacak eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Eşref Hamamcıoğlu, seçilmesi halinde Galatasaray sportif direktörünün Cenk Ergün olacağını açıkladı.



Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, eski başkanlardan Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in kendisini desteklediğini söyledi.



Galatasaray'ın en büyük zenginliğinin fikir ayrılıkları olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Fikir ayrılıklarını aynı potada eritebilirseniz faydalanabilirsiniz. Burak Elmas'ın listesinde çalışan arkadaşlar var, bizimle devam edecekler. Bu ne kadar güzel bir şey. Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyorlar. Neden? Galatasaray'ı birleştirme ihtiyacı duyuyorlar. Seçimi kazandıktan sonra beyaz bir sayfa açacağız." diye konuştu.



Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın tarihinde ilk kez zor duruma düşmediğini belirterek, kulüpte dirayetli, cesur ve gerçekçi kararlar alacak yönetime ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Yöneticiliğin bir motivasyon ve sorumluluk işi olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "Her inişin bir çıkışı vardır. Benim gibi 40 yılı aşkın bir süredir camianın içinde olan, hem taraftar hem çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış birinin sorumluluktan kaçmaması lazım. Ben de bu sorumluluğu arkadaşlarımla birlikte alma zorunluluğu hissettim. Yeniden kulüp başkanlığına aday oldum. Galatasaray sıkıntılı günler geçiriyor fakat bunların hiçbirisi çözülemez değil. Amacımız bir anda borçları ödemek, bir anda şampiyonluklar getirmek, bir anda iç barışı sağlamak değil. En büyük hedefimiz yeniden Galatasaray'ı yönetilebilir duruma getirmek." ifadelerini kullandı.



- "Kasa kolaylığı şeker etkisi yapıyor"



Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın mali durumunun çok dillendirildiğini ancak Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin en az Galatasaray kadar sorunlu bir tabloya sahip olduğunu dile getirdi.



Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunun iç açıcı olmadığını savunan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Artık buna bir dur demek lazım. Faaliyetlerden elde ettiğinizin dışında bir para karışmaya başladığı zaman maalesef çöküşe neden oluyor. Moda tabiriyle 'kasa kolaylığı' diye tabir edilen parayı enjekte etmeye başladığınız zaman şeker etkisi yapıyor. Başta çok tatlı geliyor sonra o şeker tahrip etmeye başlıyor. Galatasaray da bunu yaşıyor. Galatasaray'ı küçülterek büyütemezsiniz. Ama büyütmeyi sürdürülebilir kılmanız için akılcı kaynaklardan faydalanmanız lazım. Bunun da yolu kendi kaynaklarından yararlanmak. 1-2 günde olacak bir iş değil. Mali bağımsızlık için kendi kaynaklarını ortaya çıkarmak lazım."



Burak Elmas yönetiminin, adaylara ve ekiplerine mali durumla ilgili brifing verdiğini paylaşan Hamamcıoğlu, ancak tek öğrenemedikleri şeyin nakit akış tablosu olduğunu ifade etti.



UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerinin yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan mecburiyetlerin bulunduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Bunlar olduğu sürece kimsenin popülist yaklaşması mümkün değil. Benim ve arkadaşlarımın uzun yıllardır iş dünyasında bulunmasından, itibar ve bağlantılarımızın kalitesinden dolayı bizim arkamızda çok güçlü gruplar var. Bu çok güçlü gruplar bütün şubelerimize destek olacak imkanlara sahip." diye konuştu.



- "Sportif direktörümüz Cenk Ergün olacak"



Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın önemli bir dönemeçte olduğunu dile getirerek, "Öncelikler ve içinde bulunduğumuz durumun ciddiyeti, bu seçimleri, 'Teknik direktör kim olacak, diziliş nasıl olacak?' düzeyine indirgememesi lazım. Futbol, amiral gemisi. Futbol şubemiz bu sezon başarısız bir sezon geçirdi. Başarının olduğu yerde başarısızlık da oluyor. Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak. Onun şemsiyesi altında başarılı olanlar devam edecek. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



Futbolda yeniden bir yapılanma olacağını aktaran Hamamcıoğlu, "Yeni çıkmakta olan Spor Yasası, TFF'nin harcama kısıtlamaları, Bankalar Birliği ile imzalanmış olan sözleşme zaten size bir çerçeve çiziyor. Bunun dışında bir şey yapmanız mümkün değil. Galatasaray her zaman tüm branşlarda kendi imkanlarını en iyi şekilde kullanarak yine yarışmacı olmaya devam edecektir. Tüm dünyada olduğu gibi Galatasaray'da da futbol şubesinin bir maliyet merkezi olmaktan ziyade bir gelir merkezi haline dönüşmesi şart. Bunun temellerini atmak için geliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Hamamcıoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'in başarılı şekilde sezon sonunu getirmesinin ve galibiyetlere verilen primden maksimum düzeyde faydalanmasının önemine dikkat çekti.



Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı Hamamcıoğlu, Fatih Terim'in gönderiliş şekli ve zamanlamasını yanlış bulduğunu da ifade etti.



- "İlişkilerin düzelmesi konusunda top federasyonda"



Eşref Hamamcıoğlu, son zamanlarda TFF ile sadece Galatasaray'ın değil diğer kulüplerin de ilişkilerinin sağlıklı olmadığını savunarak, "Galatasaray bu konuda en muzdarip olanlardan biri. Galatasaray ile ilişkilerin düzelmesi konusunda top federasyonda. TFF seçimleri 16 Haziran'da olacak. Eğer seçimi kazanırsak TFF seçimlerine katılacak delegeleri Galatasaray'ı dirayetli, kararlı, cesur, bilinçli şekilde temsil edecek kişilerden seçeceğiz." ifadelerini kullandı.



Hamamcıoğlu, seçilmesi halinde diğer kulüplerle nasıl bir ilişki kuracağıyla ilgili soruya, "Kurumlar liderlerinin karakterini yansıtırlar. Ben ve arkadaşlarımın son derece ciddi, dirayetli ve herkesle barışık karakterleri var. Benim küs olduğum kimse yok ama değerlerimizden de hiçbir zaman ödün vermeyiz. Kavga etmeyiz, mücadele ederiz. Yönetim kuruluma bakarsanız hepsi alanında başarılı olmuş, egolarını dışarıda bırakmış insanlar. Biz böyle olduktan sonra diğer kulüpler de bize uyum sağlar diye düşünüyorum. Türk sporu tüm dünyada geri gitti. Her şeyden önce bunu ayağa kaldırmanın yollarını aramalıyız." yanıtını verdi.



- "Galatasaray'ın kurtuluşu Florya-Kemerburgaz ikilisinde"



Eşref Hamamcıoğlu, gayrimenkul ve emlak geliştirme konusundaki ekiplerini güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Mevcut yönetimin atamış olduğu isimlerden bizimle devam edecekler var. Yönetimimizde bu işle ilgili çalışacak arkadaşlarımız olduğu gibi dışardan da çalışma gruplarımız var. Eski başkanların yaptığı her şeyden faydalanacağız. Mali bağımsızlık için gayrimenkul projelerini ayağa kaldırmak şart. Seçildikten sonra ilk yapacağımız iş Florya konusunu gündeme almak. Florya'ya bağlı olarak Kemerburgaz. Riva'yı oyunun içine sokmak lazım ama Galatasaray'ın kurtuluşu Florya-Kemerburgaz ikilisinde. Mecidiyeköy'deki otel maalesef atıl durumda. Burak Elmas ve yönetimi de çok uğraştı. Hayırlı bir kısmet bulursak, genel kurulun da onayını alarak Mecidiyeköy'deki binayı elden çıkarmak projeler arasında olabilir. Kemerburgaz'a geçici de olsa antrenman sahalarını kurmak lazım çünkü Florya'da çok sıkıştık."



- Genel kurula katılım çağrısı



Olağanüstü seçimli genel kurulun tarihini eleştiren Hamamcıoğlu, "Alınan tarih tam bayram arifesinde, insanların tatil planlarını belki de çok önceden yaptıkları bir tarih. Fakat şimdi Galatasaray'da sorumluluk alma zamanı. Ben ve arkadaşlarım sorumluluğu alıyoruz, bütün delegelerin de sorumluluğu var. Sandığa gelmelerini, vicdanlarına göre oy kullanmalarını rica ediyorum." diye konuştu.



Popülist söylemlerin Galatasaray'a çok zarar verdiğini belirten Hamamcıoğlu, "Gerçekçi olmak lazım. Ayaklarımız yere bassın. Şampiyon olma arzusu hepimizde var. Şu anda geldiğimiz yer, camianın içindeki kırgınlıklar, mali ve idari yetersizlikler çok daha önemli. Biz arkadaşlarımızla beraber temelin üzerine bir taş daha koymaya geldik. Ekibim çok kuvvetli." görüşlerini paylaştı.