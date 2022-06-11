Eşref Hamamcıoğlu: 'Sonuçlarını beraber izleyeceğiz'

Galatasaray'da 135 oyla seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu.
Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Genel Kurul'un kararıdır. Galatasaray beni uygun görmedi. Sayın Dursun Özbek'i uygun gördü. Sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz." dedi.
'Dursun Özbek'e destek olacak mısınız?' sorusuna Eşref Hamamcıoğlu, "Dursun Bey bir çalışmaya başlasın o zaman bakarız." ifadelerini kullandı.
Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Genel Kurul'un kararıdır. Galatasaray beni uygun görmedi. Sayın Dursun Özbek'i uygun gördü. Sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz." dedi.
'Dursun Özbek'e destek olacak mısınız?' sorusuna Eşref Hamamcıoğlu, "Dursun Bey bir çalışmaya başlasın o zaman bakarız." ifadelerini kullandı.
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