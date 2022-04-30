Eşref Hamamcıoğlu: 'Neden kalmak için ısrar ediyorsunuz?'

Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



BUNUN ALTINDA KALMAYACAĞIZ



"Bu kadar üzücü bir manzarayla karşılaşmadım bugüne kadar. Galatasaray bunu hak etmiyor ama bunun altında kalmayacağız. Galatasaray'ın bu durumu kenetlenerek atlatacağından şüphem yok. Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim. Burak Elmas ve yönetimi samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim geldiğimiz noktayı görüyoruz. Burak Elmas bir ilizyonist gibi davranıyor kendisi şeffaf değil. Burak Elmas ve yönetimi genel kurulu kandırarak seçildiler! Şu utanç verici manzarayı unutmayın unutturmayın."



İBDA EDİLMEYENLER NEREDE?



"İbra edilmeyenler neredeler? Boş sandalyedeler! Genel kurul iradesine ipotek konmuştur. Acaba bu seçim süreci uzatılarak başkan adayları için mi uğraşıyorlar? Bu adaylar çıkarsa şimdiden şaibe altındadır. Biz bunun altında kalmayacağız. Sayın Başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları; bu kadar istifa çağrısına rağmen neden kalmakta ısrar ediyorsunuz? Eğer bir taahhütleriniz varsa bizimle paylaşın! Kime ne söz verdiniz yerine getiremiyorsunuz!"





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