Eşref Hamamcıoğlu'ndan yalanlama: "Satmıyoruz"

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçilirse Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson gibi yıldızları satacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eşref Hamamcıoğlu'ndan yalanlama: 'Satmıyoruz'
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01 Haziran 2022 10:47
Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nda flaş bir açıklama geldi.

Hamamcıoğlu, son günlerde çıkan "Yıldızları satacak" haberlerini sosyal medya hesabından yalanladı.

Eşref Hamamcıoğlu yaptığı paylaşımda, "Algı yaratmaya yönelik kasten servis edilen "oyuncuları satacak" iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 11 Haziran'a kadar bu tarz gerçek dışı haberler yoğunlaşacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte Hamamcıoğlu'nun paylaşımı:

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