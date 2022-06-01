Eşref Hamamcıoğlu'ndan yalanlama: 'Satmıyoruz'

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nda flaş bir açıklama geldi.
Hamamcıoğlu, son günlerde çıkan "Yıldızları satacak" haberlerini sosyal medya hesabından yalanladı.
Eşref Hamamcıoğlu yaptığı paylaşımda, "Algı yaratmaya yönelik kasten servis edilen "oyuncuları satacak" iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 11 Haziran'a kadar bu tarz gerçek dışı haberler yoğunlaşacaktır." ifadelerini kullandı.
İşte Hamamcıoğlu'nun paylaşımı:
Hamamcıoğlu, son günlerde çıkan "Yıldızları satacak" haberlerini sosyal medya hesabından yalanladı.
Eşref Hamamcıoğlu yaptığı paylaşımda, "Algı yaratmaya yönelik kasten servis edilen "oyuncuları satacak" iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 11 Haziran'a kadar bu tarz gerçek dışı haberler yoğunlaşacaktır." ifadelerini kullandı.
İşte Hamamcıoğlu'nun paylaşımı:
Eşref Hamamcıoğlu: "Algı yaratmaya yönelik kasten servis edilen "oyuncuları satacak" iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 11 Haziran'a kadar bu tarz gerçek dışı haberler yoğunlaşacaktır." pic.twitter.com/fwNZtebyTP
— Sporx (@sporx) June 1, 2022
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