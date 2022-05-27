Eşref Hamamcıoğlu'ndan Florya mesajı!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, projelerini açıklamaya hazırlanıyor.



"Galatasaray 'ın Florya'dan kesin çıkması lazım" diyen Hamamcıoğlu, "Bugün Florya bölgesinde özellikle havaalanındaki pistlerin yıkılması veya ortadan kaldırılması nedeniyle buralarda kat müsaadesi artmıştır. Dolayısıyla Florya bölgesi bir sürü müteahhitin ağzının suyunu akıtmaktadır." dedi.



Galatasaray'ı bağımsızlığına kavuşturmak için adımlar atacağını söyleyen Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ı kullanarak hiç kimse burayı hedeflemesin. Çok net. Buna izin vermeyeceğiz. Galatasaray mutlaka bağımsızlığına kavuşarak yönetilmedir" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ