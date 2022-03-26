Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: 'Hafif kaldınız!'

Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkanlığa adaylığını koyan ve 1500 oy alarak seçimi ikinci sırada bitiren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.





EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



19 Haziran seçimlerinde ben ve arkadaşlarım da adaydık. Son derece çekişmeli geçen yarışmada 40 oy farkla genel kurul Burak Elmas ve ekibinin kulübümüzü yönetmesine karar verdi. Aynı gün ben ve arkadaşlarım, yazılı ve görsel basına konuşmama kararı aldım. Bunun sebebi seçöilmiş yönetimimize gerekli zamanı tanımak, talep edildiğinde destek için beklemede kalmak, Galatasaray'ın iç problemlerini kamuoyuna açık mecralar yerine genel kurullarda tartışmak için böyle bir karar aldım.



Son günlerde sosyal medyada genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğim yönünde paylaşımlar oldu. Tutanaklarda mevcuttur, benim böyle bir beyanatım olmamıştır. Kendime göre bir görüşüm var ama bunu kamuoyuyla paylaşmadım.



19 Haziran akşamı, Ali Sami Yen'in koltuğuna oturacak olan başkanımızın kolunu havaya kaldırdım. İsteğim de o kolun havada kalmasıdır.



"GEMİNİN SU ALDIĞINI HERKES BİLİYOR"



Geminin su aldığını herkes biliyor. Konuşmacılar verilen ve tutulmayan sözlerle ilgili gereken şeyleri söyleyeceklerdir. Tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, gerçekçilik, kurumsal hafıza, kriz yönetimi en temel eksikliklerdir. Başımıza ne geliyorsa bu eksiklerden geliyor. 10 ay öncesindeki seçim yarışında tüm adaylar etik değerlerden, fabrika ayarlarından bahsettiler ama görüyoruz ki yaşanmışlıklara bakmaksızın tüm adaylar vaatlerde bulundu. Bu vaatlerin sonucunu bugün görüyoruz. Son 6 yılda hiçbir genel kurula katılmamış, yaşamının büyük kısmını yurt dışında geçirmiş, cinsiyet ayrımcılığı dolu paylaşımlar yapan yönetim kurulu üyelerinden, Fenerbahçeli danışmanlardan umut olmayacağını bugün gelinen noktada görüyoruz.



Adayların amacı seçimi kazanmak değil, hazırlıklı olmaktır. Seçimi araç değil de amaç olarak görürseniz bugünkü durumu yaşarsınız. Kulüpler ne zaman böyle ortamlara girseler bazı seçim bezirganları paralarıyla Ali Sami Yen'in koltuğunu alabileceklerini düşünüp harekete geçiyorlar. Bunlara izin verilmemesini diliyorum.



"FATİH TERİM'LE YOLLARIN AYRILMASI ŞEKİL VE ZAMAN OLARAK DOĞRU OLMAMIŞTIR"



Son derece kötü yazılmış bildiriler, hazırlıksız düzenlenen basın toplantıları kulübümüzün marka değerine zarar vermektedir. Seçilmişler ile danışılanlar arasındaki krizler kulübümüzün yönetimine zarar vermektedir. 'Kibir değil tevazu kazandı' paylaşımı yapan yönetim kurulu üyesi, gemiyi ilk terk eden üye olmuştur.



Her ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmayı hedefliyorsanız samimi ve omurgalı duruş gösteremezsiniz. Seçim dönemi bazı odaklara tavizler veriyorsanız, duruşunuzu koruyamazsınız. Bazı desnek ve odaklarla poz vermek kulüp değerlerine zarar vermektedir.



Sayın Elmas ve ekibine seçim dönemi büyük destek veren eski teknik direktörümüzün şekil ve zaman olarak kulüple ilişkisinin kesilmesi hiç doğru olmamıştır.



"HAFİF KALDILAR!"



Rahmetli Mustafa Cengiz'in denetleme kuruluna teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar verdikleri en doğru rapordur. Başkanımızın 'Ben ailenin ferdiyim, aile içinde yalan olmaz' düsturunu hepimizin benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Seçimi kazanmak için kurduğunuz ekiple kulübü yönetmeniz çok zordur. Bugün bunun ceremesini çekiyoruz hepimiz. İlk defa kötü bir sezon geçirmiyor takımımız. Gelir geçer bu dönemler. Ama bu yönetim olumlu sinyaller vermemektedir. Burak Elmas ve arkadaşları Galatasaray'ın yükünü kaldıramamıştır ve hafif kalmışlardır. Bir güven erozyonu vardır.



Kamuda karar vericiler nezdindeki tesfirimiz son derece zayıftır. 3. şahıslara karşı Galatasaray birlikti. Çok değerli ağabeylerimiz vardı. Egolarımızı bırakıp Galatasaray'ın değerleri için birleşmemiş lazım. Fikir ayrılıkları olabilir ama bunları aynı potada eriterek dışarı karşı güçlü olabilmemiz lazım. İçeride birlik ve güçlü olabilmeliyiz.



"İBRA KONUSU MAGAZİNEL MALZEME YAPILDI"



Bugün bize gerekli olan popülist söylemlerden, gerçekçi olmayan vaatlerden vazgeçeren acı reçeteyi kullanmaya hazır olmamız lazım. Bugün bunlarla yüz yüzeyiz maalesef. Eskiden genel kurullarımız rövanşist zihniyette olmazdı. İbra edip etmemek hiç konuşulmazdı. Acaba amacımız artık Galatasaray'ı ileri taşımak mı olsa? İbra konusu Magazin malzemesi oldu artık. Buna izin vermemeliyiz.



Bugün sorgulanması gereken yönetimin başarılı olup olmaması değil, seçimi kazanmak için verilen vaatlerin ne kadar gerçekleştirildiği olmalıdır. Bugün gerçekçi olup bu durumun bilincinde olmalıyız. Eğer bunları yapamadıysanız çıkıp samimiyetle açıklamalısınız. 100 günlük icraatin içinden programıyla genel kurulu yanıltmaya çalışıyorsanız asıl siz yanılıyorsunuz. Bugün çok karamsar bir tabloyla karşı karşıya olmamıza rağmen enseyi karartmamalıyız. Aklı selim ile kendi vicdanımızın sesiyle oylamada kişisel kararımızı beyan etmeliyiz. İbra konusu pazarlık malzemesi olursa başkanlıık makamı yıpranır. Bunu yapmaya başkan dahil kimsenin hakkı yoktur.



Artık yaşananlardan ders alan bir genel kurul zorunludur. Galatasaray sahipsiz ve çaresiz değildir. Yeter ki birlik olup Galatasaray'ı savunalım. Umarım bu genel kurul aklı selim içinde sonuçlanacak ve sabah girdiğimiz gibi hep beraber bu salondan ayrılacağız.









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