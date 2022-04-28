Eşref Hamamcıoğlu: 'Lucescu kısıtlı kaynaklarla en iyisini yaptı'

Galatasaray Kulübü'nde seçim süreci hız kesmeden devam ederken, Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, soruları cevapladı. Galatasaray Kulübü'nde ikinci kez başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu; Domenec Torrent ve Mircea Lucescu'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.İşte Hamamcıoğlu'nun sözleri..Galatasaray'da temel bir vizyon değişikliği gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sadece futbol değil, genel yönetim anlamında. Galatasaray Spor Kulübü özellikle futbolda olmak üzere, sportif başarıyı satın almaktan vazgeçmeli. Çünkü başarı gelmiyor. Bunu Türkiye'de örneklerini de görüyoruz başka kulüplerden. Milyonlarca dolar euro harcanıyor sportif başarı hala yok. Hepsi kaosa gidiyorlar. Şu anda mali sorundan en çok bahseden Galatasaray Kulübü olmakla beraber diğer kulüplerin durumlar bizden daha farklı değil. Hatta daha kötü. Ancak Galatasaray bir marka olduğu için en çok gündemde Galatasaray kalıyor. Temel değişikliklerden birisi bu olmalı. Futbol şubeleri başarılı Avrupa Kulüpleri'nde olduğu gibi gider merkezi olmaktan ziyade gelir merkezi olması lazım. Eğer futbol kendi gelirini yaratamıyorsa mümkün değil ayakta durması. Üçüncü temel konu da Galatasaray'ın artık sportif faaliyetler dışında gelirler elde edebilmesi lazım. Yayıncı kuruluşta, maç hasılatlarında pandeminden dolayı ciddi düşüşler var. Ancak başarılı olan kulüplere bakıyoruz. Real Madrid, Barcelona gibi sportif gelirlerinde düşüş yaşanırken toplam gelirlerinde yüzde 18'lik bir artış olmuş. Bu da tamamen taraftarlarına teknoloji, dijitalizasyonu ve de pazarlamayı işin içine çekerek olmuş. Galatasaray'ın da kurtuluş reçetesi, kalemlerinden bir tanesi bu. Varlıklarını iyi pazarlayıp, değer yaratması ve bu değeri paraya çevirmesi lazım. Bu zor bir iş değil. Biraz sabır ve zaman isteyen bir iş. 2 yılda önemli adımlar katedilebilir. Dördüncü reçete gayrimenkullerin değerlendirilmesi. Galatasaray'ın bugün önemli gayrimenkulleri belli. Riva, Florya,Kemerburgaz. Riva projesi 2023 yılında bitiyor. Galatasaray'ın oradan bir hasılat beklentisi var. Buradan gelirler sağlanırsa Galatasaray biraz nefes almaya başlayacak.Cenk Ergün'ün birikmiş tecrübesini, uluslararası bağlantılarını, futbol bilgisini yönetim kurulunun süzgecinden geçerek belli bir vizyon ve bütçe çerçevesinde gerçekleştirmesine destek olacağız. Cenk Ergün ile sürekli görüşüyoruz. Ancak kendisi biz görev aldıktan sonra göreve başlayacak. Cenk Ergün'ü yeni tanımıyorum eskiden beri tanırım. Camiamız ve bizim için yeni bir yüz değil. Cenk Ergün bir bütçe dahilinde çalışması gerektiğini net bir biçimde biliyor. Galatasaray'da belli bir bütçe dahilinde çalışan çok teknik direktör ve spor adamı oldu zamanında. Bu yeni bir şey değil. Lucescu dönemi yaşadık ve Lucescu kısıtlı kaynaklarla en iyi takımı kuran ve başarıya ulaşan bir teknik direktörlerden bir tanesi. Sonuç olarak elinizdeki imkanlar kadar harcayacaksınız. Şartlar bu. Küçülmece yok verimlilik esas."Torrent ile gerektiği zaman ben de konuşacağım aslında arkadaşlarım konuşacaktır. Konuşma nedeni de şu, Torrent şu anda kulübün sözleşmeli teknik direktörü. Dolayısıyla ilişki yönünde, hem Galatasaray'ın kurumsal itibarı hem de Torrent'in ve ekibinini kişisel itibarını korumak esastır. Kimsenin birbirini yıpratmasına hakkı yok. Galatasaray kısa süre önce bundan çok çekti, çekmeye devam ediyor. Torrent mutlaka bir yıl sonu raporu verecektir. Yıl sonu raporunu arkadaşlar incelerler, bize bir sunum yaparlar ve Torrent ile ilişkilerimizi gözden geçiririz. Ancak daha önce söylediğim gibi orta ve uzun vadeli planlarımızda Torrent kişi olarak değil, yaklaşım ve futbol vizyonu olarak planlarımız arasında gözükmüyor.Arkadaşlarımız bununla ilgili planlamaları yapıyorlar. Olası teknik direktörler listesi var elimizde ama hiçbiri ile konuşmadım. Hiçbiri ile bir protokolümüz yok. Her ne kadar basında birtakım isimlerden söz ediliyorsa da sizi temin ederim ki o isimleri ben görmedim, konuşmadım. Yakıştırma yapıyorlar, algı yaratıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil.Ben gerçekçi bir insanım. Güven veren bir insanım öyle söylerler. En iyi şekilde hazrlanıyoruz. Çok zor bir süreçteyiz. İmkanlar çok kısıtlı. Bu süreci hepbirlikte en iyi şekilde geçeceğiz. Galatasaray dibe vurdu, çıkması şart. Hiç kimse enseyi karartmasın. Bunun altından kalkmasını bilir Galatasaray ama ben hiç kimseye haydi bayrakları çıkartın, formaları çıkartın seneye şampiyonuz diye bir vaatte bulunmuyorum. Ama hedefimiz bu. Bunun için imkanlar dahilinde elimizden geleni yapacağız. Ancak Galatasaray'a maddi manevi zarar verecek hiçbir şeyin de içinde bulunmayacağız. Amaç Galatasaray'ı tekrar yüzdürmek, yönetilebilir hale getirmek.