Eşref Hamamcıoğlu, listesini açıkladı!

"ÇATIYA DEĞİL TEMELE İHTİYAÇ VAR"

"KAOSCULAR LÜTFEN ELİNİ ÇEKSİN"

"ADNAN ÖZTÜRK, SPORTİF AŞ'DE OLACAK"

2004-2006 ile 2011-2013 dönemlerinde yöneticilik yapan

Galatasaray Spor Kulübü'nün 4-11 Haziran'da yapacağı olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, listesini yayınladı ve açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın eski divan başkanı, "Bir seçim sürecinin önemli dönemeçlerinden birine geldik. Listemizi teslim ettik, bizim listemiz zaten hazırdı. Biz hep buradaydık, burada olmaya da devam ediyoruz. Galatasaray tarihinde hiç yaşanmayan bir süreç geçiyoruz. Galatasaray'ın acil öncelikleri olmasına rağmen, büyük bir gecikme yaşadık. Bu gecikmeye neden olanları Galatasaray kamuoyu şahit oluyor. Galatasaray, genel kurul üyelerinin iradesi ile yönetilmiştir, böyle de devam edecektir." dedi.Dursun Özbek'in 'çatı aday'lığına da değinen Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın yapılacak çok işi var. Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanları en güzel dersi genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli, rotamız net. Bizim liste yetiştirmek için herhangi biriyle bir ortaklık yapma önceliğimiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray'da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Hamamcıoğlu, "Bu seçimin yaratmış olduğu kaotik ortamda Galatasaray'da pozisyon bulmak isteyenler lütfen Galatasaray'dan ellerini çeksinler. Bugün Galatasaray'a faydalı olma zamanıdır. Tüm listelerde yer alan arkadaşlarmıza başarılar diliyorum. Elbette ki seçim sürecinde bir rekabet olacaktır ama bu rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.Öte yandan Eşref Hamamcıoğlu, eski başkan adaylarından veAdnan Öztürk'ün Sportif AŞ'de görev alacağını da duyurdu.Hamamcıoğlu, "Adnan Öztürk, Sportif A.Ş'de yer alacak. Diğer şirketler ve Sportif A.Ş'ler atamasını yaptığımız yönetim kurulu üyelerimiz var. Bunları paylaşacağız" açıklamasını yaptı.