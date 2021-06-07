Eşref Hamamcıoğlu: 'Keşke Mustafa Cengiz de aday olsaydı'

Galatasaray'da camia, 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken, adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.Uzun zamandır planlama yaptığına vurgu yapan Hamamcıoğlu, "Şubat ayında aday olmaya karar verdim. İddialı olmadığım bir işe girmem. Seçimi kazanacağım. Galatasaray'ın sorunlarını biliyoruz ve ihtiyaçlarını giderebilecek yetkinlikte bir liste oluşturduk" dedi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in seçime katılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Hamamcıoğlu, şöyle devam etti: "Keşke Mustafa Cengiz de aday olsaydı... Üç senenin hesabını genel kurulda görmeliydi. 2.1 milyar TL borcu yönetmek gerek. 2-3 sene içinde mali dengeyi sağlayacağız. Kaynakları doğru kullanacağız. Küçülmeyeceğiz ama verimliliği artıracağız. Gençlere ve öz kaynağa yatırım yapacağız.""Fatih Hoca ile çalışmam' demedim. Hala övündüğümüz, mirasını yediğimiz UEFA Kupası'nın mimarı Fatih Hoca... Camianın yaşayan en önemli futbol aklı. Bundan faydalanmamak aptallıktır, neden macera arayayım? Ama oyunun kuralını da ben koyarım. 'Hocam bütçe bu, altyapı ve gençlere yatırım yapacağız. Var mısın?' diyerek vizyonumuzu anlatacağız, iyi bir Galatasaraylı olan Fatih Hoca da 'varım' diyecektir diye düşünüyorum."